平昌冬季奧運開幕倒數100天 聖火抵南韓中央社 (2017-11-01 13:19)
（中央社仁川1日綜合外電報導）奧運聖火今天抵達南韓。再過100天，2018年平昌冬季奧運即將舉行開幕式。
法新社報導，白色安全提燈內的聖火從希臘飛抵仁川機場，由南韓花式滑冰金牌女將金妍兒（Kim Yu-Na）和文化體育觀光部長都鍾煥共同持著走出機艙階梯。
平昌冬奧籌委會主席李熙範（Lee Hee-Beom）說：「今天對我們努力和熱忱是非常重要且光榮的象徵，迎接史上最令人興奮的體育賽事之一到我國。」
李熙範補充說：「我們希望奧運聖火接力能將大家與冬奧賽事連結在一起，點燃韓國每個角落的熱情和激情。」
平昌冬奧從明年2月9日舉行到25日，但在售票情況不佳、核武北韓威脅陰影下，都讓賽事蒙塵。平昌距離北韓僅80公里，中間隔著將朝鮮半島一分為二的南北韓非軍事區（Demilitarized Zone）。
籌備人員說，已經選出7500名火炬手，聯手完成境內總長2018公里的聖火接力。
13歲花式滑冰選手柳英（You Young）將擔任第一棒，不過她年紀太小，無法參加本屆奧運賽事。
「韓國前鋒日報」（The Korea Herald）報導，奧運聖火上週在奧運發源地希臘點燃，並於今天抵達南韓。（譯者：中央社梁元齡）1061101
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