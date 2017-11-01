▲中信兄弟台灣大賽以16分差落敗，有球迷燒兄弟球衣，改穿猿隊球衣。（圖／取自youtube）

誰說中華職棒沒人看！中信兄弟昨在台中洲際棒球場出戰Lamigo桃猿隊，因為最後猿隊以19:3大勝，中信兄弟球迷不但燒了兄弟球衣，還改披猿袍，這部影片在網路上被瘋狂轉載。

影片中有球迷在台中洲際棒球場旁就點火燒球衣，火勢十分猛烈，連路人都紛紛走避，不過這樣的行為可能會觸犯公共危險罪，台中市警局也在調查相關可疑人士。

然而比賽精采刺激，球迷也熱血沸騰，就算中信兄弟落敗，也實在無需以此激烈手段抗議，球迷還是要冷靜面對敗結果才好。