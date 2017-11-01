中華職棒／台灣大賽好熱 球迷燒中信兄弟球衣改穿猿戰袍NOWnews今日新聞 (2017-11-01 13:27)
誰說中華職棒沒人看！中信兄弟昨在台中洲際棒球場出戰Lamigo桃猿隊，因為最後猿隊以19:3大勝，中信兄弟球迷不但燒了兄弟球衣，還改披猿袍，這部影片在網路上被瘋狂轉載。
影片中有球迷在台中洲際棒球場旁就點火燒球衣，火勢十分猛烈，連路人都紛紛走避，不過這樣的行為可能會觸犯公共危險罪，台中市警局也在調查相關可疑人士。
然而比賽精采刺激，球迷也熱血沸騰，就算中信兄弟落敗，也實在無需以此激烈手段抗議，球迷還是要冷靜面對敗結果才好。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
MLB【NOWnews今日新聞】
頭名之爭熱刺難阻皇馬！C羅盼連續4場歐冠破門【北京新浪網】
內馬爾不用羡慕梅西C羅 巴黎帝星=他的頂級副手【北京新浪網】
睡前吃他們不用擔心發胖 6種食物放肆吃！【北京新浪網】
中華職棒【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》