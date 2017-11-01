雷霆今(1)日作客挑戰公鹿，「雷霆CPR」合力拿下49分，用12記三分球轟垮公鹿，Paul George投進4顆，Russell Westbrook準大三元。公鹿僅剩希臘「字母哥」Giannis Antetokounmpo一人苦撐，獨得28分。終場110:91雷霆取得客場2連勝。

Antetokounmpo在主場觀眾助陣下，先送出2次助攻自己再下4分，幫助公鹿取得領先，但結束這波攻勢後，公鹿陷入得分荒，被雷霆攻下一波0:16的攻勢反超比數，第二節雷霆逐漸拉開比分，以60:42進入下半場。

換邊後，Antetokounmpo加緊腳步帶領公鹿追分，但George和Carmelo Anthony不打算給公鹿機會，連續飆進三分球，雷霆其他人也陸續開轟，全隊投進12顆，末節因比分逐漸拉大，雙方換上替補練兵，終場雷霆110:91拿下比賽。

雷霆此役81投40中，投籃命中率接近5成，全隊最高分為Paul George的20分另添2籃板，Carmelo Anthony貢獻17分8籃板，Westbrook拿下12分10籃板9助攻，本季第4次與大三元擦身而過。

公鹿僅有希臘「字母哥」Antetokounmpo1人得分上雙，攻下28分8籃板3助攻，Khris Middleton、Rashad Vaughn分別得到9分，前者外帶7籃板。Thon Maker和Mirza Teletovic各貢獻8分。