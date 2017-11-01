（中央社記者李晉緯台北1日電）體育署開放專區讓欲成為單項協會會員的民眾登記，今天體育署公布目前的統計數據，其中以917筆申請入會資料的棒協者最多，之後依序是網協、足協等。



國體法三讀通過後，對民眾成為協會個人會員持開放態度，民眾申請加入特定體育團體會員，可至中華民國體育運動總會官網的報名專區，自9月8日開放民眾報名起至10月31日止，已有7691筆申請資料，獲最多申請的前3名分別是棒協、網協、足協。



根據教育部體育署公布的資料，在所有申請入會的資料中，棒球協會有917筆申請入會的資料，是申請者中最大宗，有835筆申請加入網球協會的資料，在申請者中排名第2，另有806筆申請加入足球協會的資料，在申請資料中位居第3。



另外，包括柔術協會、撞球協會等僅有個位數的入會申請，合球協會、袋棍球運動協會的入會申請數則是掛零。



體育署發布新聞稿表示，11月起將固定於每週三上午10時，於官網「最新消息」區公布各協會最新的預報名人數，並於受理申請截止日隔天（即12月21日）公布各協會完整的會員人數，屆時包含預報名人數以及各協會於章程施行前原有會員人數都會完整公布。1061101