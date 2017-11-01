SBL／SBL賽程確定 12月2日達欣、裕隆開幕戰NOWnews今日新聞 (2017-11-01 12:09)
中華籃協10月31日召開第15季SBL領隊會議，會中確認本季賽程表及各隊參賽職隊員名單，第15季SBL將於12月2日在臺北和平籃球館開打，開幕戰由上季總冠軍賽組合臺北達欣與新北裕隆揭開序幕。
第15季SBL例行賽自12月2日起至107年3月25日，共計將前往臺北和平籃球館、新北市新莊體育館、桃園巨蛋、彰化縣立體育館、高雄巨蛋五座場館，本季賽制沿用上季取六隊晉級，季後賽首輪安排在桃園巨蛋、四強賽安排彰化及新莊、總冠軍賽在高雄巨蛋及新莊舉行。熱身賽11月27日至29日在新北市板橋體育館進行。
本季七支參賽隊伍均已選定主場週活動檔期，其中臺北和平籃球館將由臺銀、達欣、台啤三隊輪番安排主場，富邦及裕隆挑選新莊體育館，璞園則以冠名城市桃園巨蛋為主場，金酒則是選擇高雄巨蛋，是七隊中唯一挑選南部場次的主場球隊。
領隊會議中也確認本季七支球隊本土球員名單，洋將登錄截止日訂在107年3月5日，目前已有達欣(布拉)、富邦(賽勒)、璞園(戴維斯)三隊完成登錄手續。
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