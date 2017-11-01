MLB／簡森霸氣關門助道奇續命 延長戰線至第7戰NOWnews今日新聞 (2017-11-01 11:51)
MLB世界大賽第6戰，面對太空人已經聽牌的情況，道奇隊背水一戰，在7局靠著Joc Pederson的陽春砲擴大領先，且8局就推上終結者Kenley Jansen（簡森），他投2局無失分，最後以道奇以3:1擊敗太空人，明（2）日將舉行關鍵第7戰。
此役形成低比分的投手戰，3局太空人靠著George Springer的陽春砲先馳得點，不過太空人全場也只得這1分。
道奇打線原被太空人先發投手Justin Verlander封鎖，在6局下終於找到突破口，Austin Barnes擊出安打後，Chase Utley獲得觸身球保送。
這時Chris Taylor補上右外野方向的二壘安打，打回追平分，Corey Seager擊出高飛犧牲打，道奇再進帳1分，超前比數，且Pederson在7局轟出陽春砲，又為球隊進帳1分保險分。
8局道奇就推出守護神Jansen登板，他第8局單局只用了7顆球，9局繼續登板，再度送出三上三下，為球隊守下勝利。道奇拿下這場比賽後，雙方以3:3在系列賽戰成平手，明天將舉行一戰定生死的關鍵第7戰。
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