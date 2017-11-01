NBA／國王手感像冰塊 溜馬大勝18分笑納2連勝NOWnews今日新聞 (2017-11-01 11:52)
溜馬前天對馬刺上演逆轉三分球贏球，今(1)日延續好手感，上半場就領先國王高達25分，此役國王新秀De'Aaron Fox表現亮眼，但其餘隊友手感冰冷，前三節全隊得分都未超過20分，雖比賽末段回暖但為時已晚，終場83:101溜馬迎來2連勝。
作客的國王開賽8分鐘僅拿到4分，反觀溜馬已經攻下17分，首節屢投不中的國王只攻下13分，落後溜馬11分。次節，溜馬拉出一波2:11的攻勢，擴大領先來到30:55。
易籃再戰，溜馬突然找不到準心，單節僅拿下14分，但國王手感依舊冰冷無法縮小差距，兩隊進攻效率都不高。末節，國王大爆發，攻下35分，但比分過於懸殊，無力回天，終場83:101國王苦吞5連敗。
溜馬Bojan Bogdanovic攻下17分外帶4助攻，Domantas Sabonis得12分，抓下驚人的16籃板。Thaddeus Young拿下15分。前役投進逆轉球的Victor Oladipo今天貢獻14分4籃板。
國王今年交易走了陣中一哥DeMarcus Cousins，換來首輪第5順位選秀權，帶走了De'Aaron Fox這名19歲的年輕控衛。今天從替補出發上場28分鐘，拿下全場最高18分，外帶4籃板5助攻。
國王此役僅有2人得分到達雙位數，Zach Randolph攻下12分5籃板。George Hill和Skal Labissiere分別拿下8分。今年另一名新秀Frank Mason III上場不到5分鐘拿下6分，貢獻1籃板1助攻。
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