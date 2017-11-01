籃網今（1）日在主場迎戰換帥後的太陽隊，籃網在第4節慘遭太陽打出一波24比8的攻勢逆轉戰局，籃網主控D’Angelo Russell攻下全場最高的33分，仍無法挽回戰局，終場籃網以114比122輸給太陽。

籃網在第三節一度落後16分，但隨後打出一波23：6攻勢，將分數超前，雙方在前三節互有攻勢，戰成87比88，籃網一分領先。

在比賽進入第4節後，籃網先發制人，將比分拉開至106比98，但最終沒能守住戰果，被太陽打出24比8的攻勢拿下比賽，終場以114比122輸給太陽，苦吞三連敗。

太陽在換帥後走出季初三連敗的陰影，3戰打出2勝1敗的戰績，此役更是將士用命，在最後一節逆轉比分，拿下本賽季第3勝。

太陽全隊5人得分上雙，當家後衛Devin Booker攻下全場僅次D’Angelo Russell的32分，Mike James、T.J. Warren兩人得分破20，Dragan Bender以及Tyler Ulis兩人合力拿下21分。

雖然籃網無緣中止連敗，但球隊當家主控D’Angelo Russell攻下33分的表現，仍獲得總教練Kenny Atkinson的讚賞，他說：「他的場上表現從B+提升到A了。」