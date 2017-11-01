（中央社洛杉磯1日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB 世界大賽第6戰，洛杉磯道奇在主場背水一戰，6局得2分逆轉、7局皮德森（Joc Pederson）開轟，3比1擊敗休士頓太空人，雙方明天第7戰決勝負。



太空人3局上斯普林格（George Springer）全壘打，取得1比0領先。



道奇6局下突破魏蘭德（Justin Verlander）封鎖，泰勒（Chris Taylor）安打送回第1分，席格（Corey Seager）高飛犧牲打再得1分，取得2比1超前。



皮德森（Joc Pederson）7局下開轟，幫助道奇拉大領先為3比1，終場就以這個比數獲勝。



賽前2勝3敗落後的道奇，今天拿下關鍵第6戰之後，從淘汰邊緣起死回生，雙方3勝3敗平手，明天雙方在洛杉磯打第7戰。



太空人尋求隊史55年第一座世界大賽冠軍；道奇挑戰自1988年以來首冠、隊史第7冠。（譯者：中央社林宏翰）1061101