▲台日韓三國總教練洪一中(中)、稻葉篤紀(左)和宣銅烈(右)（圖／中職聯盟提供）

2017年首屆亞洲職棒冠軍爭霸賽（亞冠賽）今（1）日韓國隊訂出未來日程，4日將正式展開集訓，5日在蠶室球場練習，6日至13日將在高尺巨蛋練習，11月16日到19日會在東京巨蛋舉行。

韓國隊這次首度以宣銅烈監督代表出征，預計14日出發到日本，15日下午將跟中華隊、日本隊進行監督記者會，以及練習。

此次亞冠軍賽交叉比賽後，戰績最佳兩隊將於19日進行冠軍賽，韓國隊將於16日出戰日本，17日出戰中華隊，預計20日回韓國。