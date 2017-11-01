亞冠賽／亞冠賽韓國隊4日集訓 16日首戰日本NOWnews今日新聞 (2017-11-01 11:30)
2017年首屆亞洲職棒冠軍爭霸賽（亞冠賽）今（1）日韓國隊訂出未來日程，4日將正式展開集訓，5日在蠶室球場練習，6日至13日將在高尺巨蛋練習，11月16日到19日會在東京巨蛋舉行。
韓國隊這次首度以宣銅烈監督代表出征，預計14日出發到日本，15日下午將跟中華隊、日本隊進行監督記者會，以及練習。
此次亞冠軍賽交叉比賽後，戰績最佳兩隊將於19日進行冠軍賽，韓國隊將於16日出戰日本，17日出戰中華隊，預計20日回韓國。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
泡麵蓋．百勝廚 泡麵．防漏泡麵蓋．牛肉 泡麵．進口 泡麵．Kitty 泡麵．維康 泡麵．農心 泡麵．kilinpo 泡麵．泡麵杯．牛頭牌 泡麵碗 不銹鋼．泰國泡麵．韓國 泡麵．泡麵碗．Seoul 泡麵．泡麵炸醬麵．日清 泡麵．雙層泡麵碗．kitty 泡麵碗．MAMA 泡麵．泡麵．不銹鋼 泡麵．TaiCheng 泡麵．Lapolo 泡麵．韓國泡麵．咖哩 泡麵．FODIA 泡麵．拉王泡麵．韓國泡麵鍋．韓式 泡麵
- ROBERTA諾貝達 台灣製 率性簡約 輕薄休閒夾克外套 深藍
- BALENCIAGA CLASSIC羊皮亮小銀釦ㄇ字拉鍊長夾(蔚藍)
- 拍立得 FUJIFILM instax mini 9 相機(公司貨)
- 【優利亞-夢境純白】3.3尺化妝台+椅
- 【The North Face】女款紫色印花DRYVE 2.5L防水外套
- JO MALONE 橙花100ml
- DF Flor Eden皮夾 - 巴黎簡約系列羊皮編織款單拉鍊長夾-甜
- EASTON Ultralight Carbon 3 登山杖 919991(1支)/城市綠洲
- clarisonic 科萊麗 音波淨膚儀 SMART PROFILE 洗臉機 白色
- V-ROOX AXIS by ALI 29吋 原創設計 防爆雙層拉鏈 硬殼可擴
韓國EXO代言的瑞士滑雪大牌來中國了【北京新浪網】
亞冠賽對南韓敲安 王柏融：心情輕鬆許多【中央社】
科比欽點之人再新高!半場28分 他是湖人庫日天【北京新浪網】
亞冠賽台日戰 羅國華登板中繼【中央社】
英超讓皇馬目瞪口呆！西甲正被英超悄悄趕超？【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》