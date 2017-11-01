NBA／賽季至今僅上場22分鐘 探花秀未獲球隊續約NOWnews今日新聞 (2017-11-01 11:06)
費城76人近期陸續與對中4名球員進行續約，但2015年選秀的探花Jahlil Okafor並不在其中，在本賽季，Okafor因為位置與對中核心球員Joel Embiid相衝，慘遭球隊棄用，賽季至今僅上場22分鐘。
費城76人在2015年選秀會上，用首輪第3順位選中Jahlil Okafor，Okafor也不負眾望，在新秀年平均可攻下17.5分7籃板1.2火鍋的成績，但這樣的成績並沒有讓球隊將其視為重建核心，他的上場時間逐年下降，本賽季至今甚至僅上場22分鐘。
Okafor發現他在76人的地位逐年下降，現在他在球隊前場的出場順序已經落在Joel Embiid、Ben Simmons和Dario Saric之後了，這讓他在每次參與球隊活動時，都在心裡想，「我確定我是否還是團隊的一份子。」
76人選擇不啟動Jahlil Okafor的球隊第4年選擇權，這讓他將在下賽季投入自由市場之中，除了Okafor之外，魔術也將不與2015年的第5順位選進的Mario Hezonja續約。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
泡麵蓋．百勝廚 泡麵．防漏泡麵蓋．牛肉 泡麵．進口 泡麵．Kitty 泡麵．維康 泡麵．農心 泡麵．kilinpo 泡麵．泡麵杯．牛頭牌 泡麵碗 不銹鋼．泰國泡麵．韓國 泡麵．泡麵碗．Seoul 泡麵．泡麵炸醬麵．日清 泡麵．雙層泡麵碗．kitty 泡麵碗．MAMA 泡麵．泡麵．不銹鋼 泡麵．TaiCheng 泡麵．Lapolo 泡麵．韓國泡麵．咖哩 泡麵．FODIA 泡麵．拉王泡麵．韓國泡麵鍋．韓式 泡麵
- DF Flor Eden皮夾 - 都會女性牛皮款十字紋單拉鍊長夾-藍色
- 【obis】ICEY 涼感紗二線無毒乳膠獨立筒床墊雙人加大6*6.2
- 【YIDIE衣蝶】網格線條盾牌鑽飾印花洋裝
- MORAKNIV BUSHCRAFT SURVIVAL 不鏽鋼野外求生軍用直刀 橘
- New Balance 男款 輕量運動鞋M650BG2-黑綠
- La Millou 暖膚豆豆毯(加大款)-Hello Kitty夏日輕運動篇(蒙
- ILEY伊蕾 都會時尚青金石藍上衣(藍)
- 【法國de Buyer畢耶鍋具】『原礦蜂蠟活動柄系列』平底煎鍋2
- VoyLux伯勒仕-專櫃精品-美式輕量防潑水 休閒斜背包 3681918
- 彩虹 專業水成膜無毒迷你型滅火器 各類火源適用 2入 CNS/SG
韓國EXO代言的瑞士滑雪大牌來中國了【北京新浪網】
亞冠賽對南韓敲安 王柏融：心情輕鬆許多【中央社】
科比欽點之人再新高!半場28分 他是湖人庫日天【北京新浪網】
亞冠賽台日戰 羅國華登板中繼【中央社】
英超讓皇馬目瞪口呆！西甲正被英超悄悄趕超？【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》