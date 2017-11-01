費城76人近期陸續與對中4名球員進行續約，但2015年選秀的探花Jahlil Okafor並不在其中，在本賽季，Okafor因為位置與對中核心球員Joel Embiid相衝，慘遭球隊棄用，賽季至今僅上場22分鐘。

費城76人在2015年選秀會上，用首輪第3順位選中Jahlil Okafor，Okafor也不負眾望，在新秀年平均可攻下17.5分7籃板1.2火鍋的成績，但這樣的成績並沒有讓球隊將其視為重建核心，他的上場時間逐年下降，本賽季至今甚至僅上場22分鐘。

Okafor發現他在76人的地位逐年下降，現在他在球隊前場的出場順序已經落在Joel Embiid、Ben Simmons和Dario Saric之後了，這讓他在每次參與球隊活動時，都在心裡想，「我確定我是否還是團隊的一份子。」

76人選擇不啟動Jahlil Okafor的球隊第4年選擇權，這讓他將在下賽季投入自由市場之中，除了Okafor之外，魔術也將不與2015年的第5順位選進的Mario Hezonja續約。