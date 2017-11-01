根據《ESPN》知名記者Adrian Wojnarowski今(1)日透露，魔術隊已經拒絕和Mario Hezonja續約，他將在明年7月變成自由球員，魔術也尚未和今賽季表現亮眼的「灌籃怪物」Aaron Gordon簽約。

魔術隊已經拒絕和Mario Hezonja走向第4年，這名克羅埃西亞人曾經有「歐洲Kobe Bryant」美譽，在2015年NBA選秀中獲第5順位被魔術選中，可以打得分後衛或是小前鋒。

22歲的Hezonja將在明年7月變成自由球員，這個選擇將保證Hezonja在2018-19賽季，新東家需用520萬美元將他帶走。

根據消息人士告訴Wojnarowski，魔術在過去幾個月數度尋找新的交易對象，包含上週末會面國王，但沒有任何實質的交易產生。

魔術隊的總裁Jeff Weltman一直相當謹慎將未來的資金，投入到他想繼續合作的球員中，包含2014年第一輪第10順位的Elfrid Payton，和今年出賽5場平均可拿下21分的Gordon都還未續約，

這賽季Hezonja出賽6場，平均上場13分鐘，得到4.5分2.3籃板0.7助攻，投籃命中率到達5成。上賽季出散65場，場均14.8分鐘，攻下4.8分2.2籃板1助攻，投籃命中率只有35.5%。