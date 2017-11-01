MLB世界大賽第6戰，背水一戰道奇隊在6局發動攻勢，一口氣把比分逆轉，目前6局結束以2:1領先太空人。

此役到6局結束形成低比分的投手戰，太空人在第3局靠著George Springer的陽春全壘打，先馳得點。

但原本一路壓制道奇打線的太空人先發投手Justin Verlander（韋蘭德），在第6局發生狀況，先是被Austin Barnes擊出安打，又對Chase Utley投出觸身球。

這時Chris Taylor擊出右外野方向的二壘安打，把二壘跑者送回本壘，將比分追平，下棒Corey Seager擊出高飛犧牲打，道奇再進帳1分，超前比分。

目前太空人已取得3:2的聽牌優勢，此役道奇隊回到主場對戰，勢必得全力阻擋太空人贏得比賽。