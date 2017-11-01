MLB／歧視亞洲人古利耶想道歉 達比修有：沒必要NOWnews今日新聞 (2017-11-01 10:13)
大聯盟世界大賽第3戰，太空人隊古巴重砲Yulieski Gurriel（古利耶）在砲轟達比修有後，做出不雅姿勢，用手向後，模仿亞洲人的小眼睛，導致大聯盟也做出禁賽處分，但當事者達比修有的確有所不滿，針對Yulieski Gurriel想要道歉，達比修有則是說：「他這邊想道歉，但我認為沒有必要，請幫我跟他說我不在意。」
達比修有以德報怨，他說：「請他好好思考人種差別這個問題。」
而Yulieski Gurriel今（1）日在道奇球場出賽，受到當地球迷噓聲對待，這也是他必須承受的一切。
Yulieski Gurriel過去曾在日本職棒打球，是否因此受到怎樣的對待？也令人好奇。
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