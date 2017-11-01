國立臺南生活美學館陳柏欽館長蒞臨南大暢談「從審美到體驗教育」大成報 (2017-11-01 00:07)
陳柏欽館長畢業於政治大學公共行政學系、成功大學藝術研究所碩士。他曾任文化部文化資產局文化資產保存研究中心科長，現任臺南生活美學館館長，致力推廣兒童審美體驗計畫，讓學童學習如何藉由觀察，開啟審美的眼光，進而發展創作。
演講開始，陳館長帶領現場學子進行審美活動，他將演講標題以各式字體、排列形式及圖畫背景呈現，讓大家感受創作的多樣性。他認為審美是一種看待世界的角度，然而人們往往會以實用的角度去檢視事物，若能放下利益的眼光，專注看待事物本身，即可發掘出獨特的美感。
陳館長以竹林七賢嵇康的〈聲無哀樂論〉為例，強調聲音本身是沒有情緒的，而聆聽者因自身的情緒起伏而有不同的體會。另以宋徽宗的詩畫作品為例，講述宋代文人對詩書畫合一的追求，締造更高層次的藝術創作。陳館長也從閱讀陶淵明的〈桃花源記〉體會，而以寫詩、繪畫方式呈現自身作品，他指出「藝術，是藝術家對其生命的詮釋結果」，亦即藝術家透過在不同時空、經驗、情感而創作各式題材與作品。
透過所執行的「兒童審美體驗教育計畫」，陳館長發現臺灣教育過度重視知識的傳達與結果的呈現，導致教育現場的藝術教學流於一致性；他認為美感教育應著重於審美的培養，讓學生透過觀察與體會去打開創作的靈感，發揮藝術的獨特美感。陳館長勉勵南大學子打開心眼，多留心欣賞日常生活的細節，學著以不同的角度看待周遭事物，將可感受更美好的生活情趣。
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