MLB／聽牌太空人全力搶勝 道奇希爾把關NOWnews今日新聞 (2017-11-01 01:06)
MLB世界大賽第6戰，將在今（1）日早上8點起開戰，此戰回到洛杉磯由道奇擔任地主隊，派出Rich Hill（希爾）先發，而太空人則是Justin Verlander。
此役的先發投手複製第2戰，Hill當時只投了4局，在第3局被擊出串聯安打，失1分為自責分，另外飆出7次三振，但後防無法守住領先優勢，道奇吞下敗仗，就看此役Hill能否拉長先發局數。
而太空人派出季後賽絕好調的Verlander先發，不過他在第2戰表現「並不理想」，雖然仍是繳出優質先發，不過失了自己在今年季後賽最多的3分，且被轟出2發全壘打，若是Verlander能夠找回先前的手感，對太空人來說無疑是個好消息。
不過雙方在後防線上都有很大的問題，道奇隊守護神Kenley Jansen原本上來就是球隊勝利的保證，不過他已經連續3場比賽失分，而且第2戰和第4戰連續2場比賽挨轟。太空人終結者Ken Giles表現同樣不理想，在第4戰於第9局失了3分，最後也讓球隊吞下敗仗。
目前太空人在系列賽已經取得3:2聽牌的優勢，為了避免夜長夢多，勢必得全力搶下這一勝，就看道奇能否在自己的家裡阻擋對手稱王。
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