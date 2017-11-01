中華職棒／賽格威8局優質先發 感謝隊友火力支援NOWnews今日新聞 (2017-11-01 00:35)
台灣大賽第3戰，Lamigo桃猿先發投手派出賽格威，儘管是客場出戰，但他一夫當關投了8局只失3分，對此賽格威很感謝隊友給予他火力支援。
賽格威開賽就被兄弟開路先鋒王威晨擊出安打，又對吳東融投出觸身球，該局也失了1分，賽格威表示，因為這是他第一次投總冠軍戰，一開始投球時身體比較緊繃。
但好在猿隊打線給予賽格威火力支援，在4局結束就把比分拉開至10分差以上，「很感謝隊友幫我得這麼多分，讓我在投球壓力上緩解不少，很開心在後面的投球能夠穩住。」賽格威說。
此役賽格威僅用了97球就投了8局，賽格威表示，因為自己能先搶下好球數，比賽剛開始時過於想要投在邊邊角角的位置，沒辦法有效抓到出局數，在比賽後段就積極進攻好球帶。
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