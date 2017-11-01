▲中華職棒總冠軍賽 Lamigo桃猿 vs. 中信兄弟 Game2， Lamigo桃猿林承飛。（圖／記者林柏年攝，2017.10.29）

中職總冠軍賽台灣大賽第3場，Lamigo桃猿隊全場21支安打，狂拿19分，打破多項聯盟紀錄，甚至也打破聯盟總冠軍賽最大勝分差，猿隊以19:3大勝16分，已經超越1996年味全跟統一之戰，睽違21年的紀錄。

1996年總冠軍戰，統一獅隊在首戰狂攻15分，24支安打大爆發，合計17分，不過21年後，Lamigo桃猿隊以單場19得分、17打點，合計22分，破聯盟總冠軍戰紀錄，林承飛單場8打點也寫下障礙。

藍寅倫總冠軍賽前三戰累計5二壘打破總冠軍賽記錄，加上林承飛以20歲又206天開轟，破了中職紀錄王張泰山22歲又4天的最年輕開轟紀錄。

中信兄弟單場單隊8投手出賽，破聯盟記錄、陳柏豪以18歲又276天成為總冠軍賽最年輕出賽投手。

說這次總冠軍賽是史上最會破紀錄的系列賽，也不為過。