▲中信慈善基金會董事長辜仲諒。（圖／NOWnews資料照）

中信慈善基金會董事長辜仲諒昨前往台中洲際棒球場觀看總冠軍賽第3場，提到「中信兄弟五虎將冰風暴」，他說：「你有看過其他聯盟選手喝酒打球的嗎？」，似乎也正式宣告包括林智勝、蔣智賢、張正偉、王勝偉、鄭達鴻等球員真的「回不去了」。

就在賽前統一獅隊才發表聲明，因捲入桃色風暴被周刊爆料的林志祥，確定自請離隊，給予離隊證明書。

姑且不論中信兄弟在季後會如何整頓，看到獅隊「出手」，中信兄弟也有可能直接「斷尾求生」。

尤其是守護神陳鴻文等都已經面臨可能不續約的狀況，中信兄弟將提前進入重建。

辜仲諒也補充，「比賽就該打球，不應該有其他東西」，也是希望球員潔身自愛，把注意力放在場上。