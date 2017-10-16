（中央社記者周永捷雅加達16日專電）雅加達省長阿尼斯今天就職，他在典禮前接受中央社記者訪問表示，雅加達希望能和台北市交往，期盼這樣的城市合作能進一步實現兩國間的合作。



阿尼斯接受中央社記者訪問表示，他的團隊持續進行國際合作，特別是在經濟領域上。雅加達會與東亞各國合作，希望雅加達和其他東亞城市間進行全面廣泛的合作。



他表示：「我們瞭解，（與東亞國家城市）經濟合作是必須加強的課題。」雅加達省政府新團隊上任後，會更注意與東亞國家城市合作，雅加達省政府由衷希望加強與包括台灣在內的東亞國家經濟合作。



中央社記者提問，包括台北市在內的台灣許多城市致力打造友善穆斯林的環境，雅加達省政府是否會與台灣加強相關領域的合作？



阿尼斯說：「我們當然很期望和台北市交往，殷切期盼這樣的城市合作能夠進一步實現兩國間（台灣和印尼）的合作」。



記者提問他就任雅加達省長第100天的首要任務為何？阿尼斯指出，雅加達省政府將會優先關注發展的議題，像是確保民眾享用健保服務、受教育機會及負擔生活成本的能力等。此外，雅加達省政府也會專注推動基礎建設，這些都是新省政府立即進行的計畫。



曾任印尼教育文化部長的阿尼斯（Anies Baswedan ），是現任總統佐科威（Joko Widodo）2014年大選的競選總部發言人。今年48歲的他是政壇新秀，38歲時被任命為帕拉馬迪那大學（Paramadina University）校長，是印尼史上最年輕的大學校長。



2014年總統大選期間，阿尼斯代表佐科威面對媒體，流利的英文、沉穩得宜的應答，充分掌控選戰節奏，為選情緊繃的佐科威陣營加分不少。當時佐科威面對國際媒體的策略及議題設定，都出自這位熟悉國際情勢的前大學校長之手。



雅加達選舉期間，阿尼斯競選主軸強調改革、創新、追求公平競爭及世代正義，具體內容包括創造就業機會，其次為穩定食物價格、提升所有人的教育品質，包括讓民眾能接受高等教育，特別是讓窮人有機會接受教育。



此外，雅加達選戰期間造成社會分裂，引發外界憂心。



阿尼斯日前接受中央社記者訪問時說，就任後的優先任務之一就是推動選後大和解，不分立場、階層，團結雅加達市民。他會接近不論是極右派、極左派、上層精英和基層民眾，徵詢他們的意見。



他說：「我們希望這個城市能夠團結起來，也希望這個城市的人民有團結一致的感受。」這也是他勝選後會去積極推動的工作，努力讓雅加達民眾和諧相處。1061016