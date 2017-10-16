中央氣象局 大陸主要城市天氣預報中央社 (2017-10-16 17:32)
發布時間：１０６年１０月１６日１６時３０分 有效時間：１７日０時起至２４時
預報分區 天氣 氣溫(攝氏)
＊廣州 雨天 １７ － ２８
＊香港 陰天 ２５ － ３０
＊福州 陰天 ２４ － ３０
＊昆明 多雲 １２ － １８
＊重慶 雨天 １７ － ２０
＊武漢 雨天 １３ － １４
＊南昌 陰天 １６ － １９
＊杭州 雨天 １５ － １６
＊上海 雨天 １７ － １９
＊南京 雨天 １５ － １６
＊青島 陰天 １４ － １７
＊北京 雨天 １０ － １６
＊開封 雨天 １２ － １４
＊西安 陰天 １２ － １３
＊瀋陽 陰天 ２ － １４
＊蘭州 雨天 ６ － １４
＊海口 陰天 ２２ － ２６
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