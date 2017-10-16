中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）中央社 (2017-10-16 17:32)
發布時間：１０６年１０月１６日１６時３０分
＊巴士海峽 １７日 偏東轉東北風 ５至６雷雨區陣風９級下午轉６至７ 雷雨區陣風１０級 中浪至大浪 多雲局部陣雨或雷 雨 １８日 東北風 ６至７雷雨區陣風１０級 大浪 多雲局部 陣雨或雷雨 １９日 東北風 ６至７雷雨區陣風１０級 大浪 多雲局部 陣雨或雷雨
＊廣東海面 １７日 偏東轉東北風 ６至７雷雨區陣風１０級 大浪 陰 時多雲局部陣雨或雷雨 １８日 東北風 ６至７雷雨區陣風１０級下午轉５至６雷雨 區陣風９級 大浪 多雲局部陣雨或雷雨 １９日 東北轉偏東風 ５至６陣風８級 大浪 多雲局部陣 雨
＊東沙島海面 １７日 偏東轉東北風 ５至６雷雨區陣風９級下午轉６至７ 雷雨區陣風１０級 大浪 多雲局部陣雨或雷雨 １８日 東北風 ６至７雷雨區陣風１０級上午轉５至６雷雨 區陣風９級 大浪 多雲局部陣雨或雷雨 １９日 東北風 ５至６雷雨區陣風９級 大浪 多雲局部陣 雨或雷雨
＊中西沙島海面 １７日 偏東轉東北風 ５至６雷雨區陣風９級下午轉６至７ 雷雨區陣風１０級 中浪至大浪 多雲局部陣雨或雷 雨 １８日 東北風 ６至７雷雨區陣風１０級上午轉５至６雷雨 區陣風９級 大浪 多雲局部陣雨或雷雨 １９日 東北風 ５至６雷雨區陣風９級 大浪 多雲局部陣 雨或雷雨
＊南沙島海面 １７日 西北轉偏北風 ６至７雷雨區陣風１０級上午轉７至 ８陣風１０級 大浪 多雲局部陣雨或雷雨 １８日 偏北轉東北風 ７至８陣風１０級 大浪 多雲局部 陣雨或雷雨 １９日 東北轉偏北風 ７至８陣風１０級下午轉５至６雷雨 區陣風９級 大浪 多雲局部陣雨或雷雨
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