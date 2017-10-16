中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）中央社 (2017-10-16 17:32)
發布時間：１０６年１０月１６日１６時３０分
＊臺灣北部海面 １７日 東北風 ６至７雷雨區陣風１０級晚轉７至８陣風１ ０級 大浪 多雲局部陣雨或雷雨 １８日 東北風 ７至８陣風１０級晨轉６至７雷雨區陣風１ ０級 大浪 多雲局部陣雨或雷雨 １９日 東北風 ６至７陣風９級 大浪 多雲局部陣雨
＊臺灣東北部海面 １７日 偏東轉偏北風 ４級以下雷雨區陣風８級上午轉４至 ５雷雨區陣風８級下午再轉５至６雷雨區陣風９級 大浪轉中浪再轉大浪 多雲局部陣雨或雷雨 １８日 偏北風 ５至６雷雨區陣風９級上午轉６至７雷雨區 陣風１０級 大浪 多雲局部陣雨或雷雨 １９日 偏北風 ６至７雷雨區陣風１０級 大浪 多雲局部 陣雨或雷雨
＊臺灣東南部海面 １７日 偏東轉東北風 ４至５雷雨區陣風８級上午轉５至６ 雷雨區陣風９級下午再轉６至７雷雨區陣風１０級 中浪轉大浪 多雲局部陣雨或雷雨 １８日 東北風 ６至７雷雨區陣風１０級 中浪至大浪 多 雲局部陣雨或雷雨 １９日 東北轉偏北風 ６至７雷雨區陣風１０級 大浪 多 雲局部陣雨或雷雨
＊臺灣海峽北部 １７日 東北風 ６至７陣風９級上午轉７至８陣風１０級 大浪 晴時多雲 １８日 東北風 ７至８陣風１０級 大浪 多雲局部陣雨 １９日 東北風 ７至８陣風１０級 大浪 多雲
＊臺灣海峽南部 １７日 東北風 ５至６雷雨區陣風９級上午轉６至７雷雨區 陣風１０級 大浪 多雲局部陣雨或雷雨 １８日 東北風 ６至７陣風９級 大浪 多雲局部陣雨 １９日 東北風 ６至７陣風９級 大浪 多雲局部陣雨
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