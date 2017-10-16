發布時間：１０６年１０月１６日１６時３０分 有效時間：自１０月１７日 ０時起至１０月１９日２４時止



＊黃海南部海面 １７日 東北風 ５至６陣風８級下午轉４至５陣風７級 大 浪 晴時多雲 １８日 東北風 ４至５陣風７級晨轉５至６雷雨區陣風９級 中浪至大浪 多雲局部陣雨或雷雨 １９日 東北風 ５至６雷雨區陣風９級上午轉４至５雷雨區 陣風８級 大浪轉中浪 多雲局部陣雨或雷雨



＊花鳥山海面 １７日 東北風 ７至８陣風１０級晨轉６至７陣風９級下午 再轉５至６陣風８級 巨浪轉大浪 陰局部陣雨 １８日 東北風 ５至６陣風８級晨轉４至５雷雨區陣風８級 大浪 陰時多雲局部陣雨或雷雨 １９日 東北風 ４至５雷雨區陣風８級 中浪至大浪 多雲 局部陣雨或雷雨



＊浙江海面 １７日 偏北風 ７至８陣風１０級晨轉６至７陣風９級 巨 浪轉大浪 陰局部陣雨 １８日 偏北風 ６至７陣風９級下午轉５至６陣風８級 大 浪 陰時多雲局部陣雨 １９日 偏北風 ５至６陣風８級 大浪 晴時多雲



＊東海北部海面 １７日 東北風 ７至８陣風１０級上午轉６至７雷雨區陣風 １０級 巨浪轉大浪 陰局部陣雨或雷雨 １８日 東北風 ６至７陣風９級晨轉５至６陣風８級 大浪 陰局部陣雨 １９日 東北風 ５至６陣風８級 大浪 多雲局部陣雨



＊東海南部海面 １７日 東南轉東北風 ７至８陣風１０級上午轉６至７雷雨 區陣風１０級 巨浪轉大浪 多雲局部陣雨或雷雨 １８日 東北轉偏北風 ６至７雷雨區陣風１０級晨轉５至６ 雷雨區陣風９級 大浪 多雲時陰局部陣雨或雷雨 １９日 偏北風 ５至６雷雨區陣風９級 大浪 多雲局部陣 雨或雷雨