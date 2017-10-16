發布時間：１０６年１０月１６日１６時３０分



＊高雄枋寮沿海 １６日 偏北轉西北風 ４至５陣風７級 浪高１至２公尺 小浪至中浪 多雲時晴 １７日 西北轉偏北風 ４至５陣風７級晨轉４級陣風６級以 下下午再轉４至５陣風７級 浪高１至２公尺 小浪至中浪 多雲局部陣雨 １８日 偏北風 ４至５陣風７級晨轉４級陣風６級以下下午 再轉４至５陣風７級 浪高１至２公尺 小浪至中浪 晴時多 雲



＊枋寮恆春沿海(含琉球嶼) １６日 偏東風 ４級陣風６級以下晚轉４至５陣風７級 浪 高１至２公尺 小浪至中浪 多雲時晴 １７日 偏東轉東北風 ４至５陣風７級 浪高１至２公尺 小浪至中浪 多雲局部陣雨 １８日 東北轉偏東風 ４至５陣風７級 浪高１至２公尺 小浪至中浪 晴時多雲



＊鵝鑾鼻沿海 １６日 偏東風 ５至６雷雨區陣風９級 浪高３轉２公尺 大浪轉中浪 多雲局部陣雨或雷雨 １７日 偏東轉東北風 ５至６陣風８級下午轉６至７陣風９ 級 浪高２轉３公尺 中浪轉大浪 晴時多雲 １８日 東北風 ６至７陣風９級 浪高２至３公尺 中浪至 大浪 多雲局部陣雨



＊成功臺東沿海 １６日 東北轉偏北風 ４級陣風６級以下晚轉４級以下雷雨 區陣風８級 浪高１至２公尺 小浪至中浪 多雲局部陣雨或 雷雨 １７日 偏北風 ４級以下雷雨區陣風８級晨轉４至５雷雨區 陣風８級下午再轉５至６雷雨區陣風９級 浪高１至２公尺 小浪至中浪 多雲局部陣雨或雷雨 １８日 偏北風 ５至６陣風８級晨轉４至５陣風７級下午再 轉５至６陣風８級 浪高２轉３公尺 中浪轉大浪 多雲



＊臺東大武沿海 １６日 東北風 ４至５陣風７級晚轉４至５雷雨區陣風８級 浪高１至２公尺 小浪至中浪 多雲局部陣雨或雷雨 １７日 東北風 ４至５雷雨區陣風８級上午轉５至６雷雨區 陣風９級晚再轉６至７雷雨區陣風１０級 浪高２轉３公尺 中浪轉大浪 多雲局部陣雨或雷雨 １８日 東北風 ６至７陣風９級 浪高２至３公尺 中浪至 大浪 多雲



＊綠島蘭嶼海面 １６日 偏東轉東北風 ４至５雷雨區陣風８級 浪高３轉２ 公尺 大浪轉中浪 多雲局部陣雨或雷雨 １７日 東北風 ４至５雷雨區陣風８級晨轉５至６雷雨區陣 風９級下午再轉６至７雷雨區陣風１０級 浪高２轉３公尺 中浪轉大浪 多雲局部陣雨或雷雨 １８日 東北風 ６至７雷雨區陣風１０級 浪高２至３公尺 中浪至大浪 多雲局部陣雨或雷雨



＊花蓮沿海 １６日 偏南轉偏北風 ４級陣風６級以下 浪高３轉２公尺 大浪轉中浪 多雲局部陣雨 １７日 偏北風 ４級陣風６級以下上午轉４至５陣風７級下 午再轉５至６陣風８級 浪高１至２公尺 小浪至中浪 多雲 局部陣雨 １８日 偏北風 ５至６雷雨區陣風９級上午轉６至７雷雨區 陣風１０級 浪高２轉３公尺 中浪轉大浪 多雲局部陣雨或 雷雨



＊金門海面 １６日 東北風 ５至６陣風８級晚轉６至７陣風９級 浪高 ２轉３公尺 中浪轉大浪 多雲 １７日 東北風 ６至７陣風９級下午轉７至８陣風１０級 浪高３轉４公尺 大浪 多雲 １８日 東北風 ７至８陣風１０級上午轉６至７陣風９級 浪高３至４公尺 大浪 多雲



＊馬祖海面 １６日 東北風 ６至７陣風９級 浪高２至３公尺 中浪至 大浪 多雲 １７日 東北風 ６至７陣風９級 浪高３轉４公尺 大浪 多雲 １８日 東北風 ６至７陣風９級下午轉５至６陣風８級 浪 高３至４公尺 大浪 多雲