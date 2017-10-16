發布時間：１０６年１０月１６日１６時３０分 有效時間：自１０月１６日１８時起至１０月１８日２４時止



＊釣魚台海面 １６日 東南轉偏東風 ４級以下雷雨區陣風８級 浪高３轉 ２公尺 大浪轉中浪 多雲局部陣雨或雷雨 １７日 偏東轉偏北風 ４級以下雷雨區陣風８級晨轉５至６ 雷雨區陣風９級 浪高２轉３公尺 中浪轉大浪 多雲局部陣 雨或雷雨 １８日 偏北風 ５至６雷雨區陣風９級 浪高３轉４公尺 大浪 多雲局部陣雨或雷雨



＊彭佳嶼基隆海面 １６日 東北風 ６至７雷雨區陣風１０級 浪高２至３公尺 中浪至大浪 多雲局部陣雨或雷雨 １７日 東北風 ６至７雷雨區陣風１０級 浪高３轉４公尺 大浪 多雲局部陣雨或雷雨 １８日 東北風 ６至７陣風９級 浪高３至４公尺 大浪 多雲局部陣雨



＊宜蘭蘇澳沿海 １６日 東南轉偏東風 ４級陣風６級以下 浪高３轉２公尺 大浪轉中浪 多雲局部陣雨 １７日 偏東轉偏北風 ４級陣風６級以下晨轉４至５陣風７ 級下午再轉５至６陣風８級 浪高２轉３公尺 中浪轉大浪 多雲局部陣雨 １８日 偏北風 ５至６陣風８級晨轉５至６雷雨區陣風９級 浪高３轉４公尺 大浪 多雲局部陣雨或雷雨



＊新竹鹿港沿海 １６日 東北風 ６至７陣風９級 浪高２至３公尺 中浪至 大浪 多雲局部陣雨 １７日 東北風 ６至７陣風９級上午轉７至８陣風１０級 浪高３轉４公尺 大浪 多雲局部陣雨 １８日 東北風 ７至８陣風１０級 浪高４轉５公尺 大浪 多雲局部陣雨



＊澎湖海面 １６日 偏北轉東北風 ５至６陣風８級晚轉６至７陣風９級 浪高２至３公尺 中浪至大浪 多雲 １７日 東北風 ６至７陣風９級下午轉７至８陣風１０級 浪高３轉４再轉５公尺 大浪 晴時多雲 １８日 東北風 ７至８陣風１０級 浪高４至５公尺 大浪 晴時多雲



＊鹿港東石沿海 １６日 偏北風 ５至６陣風８級晚轉６至７陣風９級 浪高 ２轉３公尺 中浪轉大浪 多雲 １７日 偏北轉東北風 ６至７陣風９級下午轉７至８陣風１ ０級 浪高３轉４公尺 大浪 晴時多雲 １８日 東北轉偏北風 ７至８陣風１０級 浪高４轉５公尺 大浪 晴時多雲



＊東石安平沿海 １６日 偏北風 ５至６陣風８級 浪高１至２公尺 小浪至 中浪 多雲 １７日 偏北風 ５至６陣風８級下午轉６至７陣風９級 浪 高２轉３公尺 中浪轉大浪 晴時多雲 １８日 偏北風 ６至７陣風９級 浪高３轉４公尺 大浪 晴時多雲



＊安平高雄沿海 １６日 偏北風 ４至５雷雨區陣風８級 浪高１至２公尺 小浪至中浪 多雲局部陣雨或雷雨 １７日 偏北風 ４至５陣風７級下午轉５至６陣風８級 浪 高２轉３公尺 中浪轉大浪 晴時多雲 １８日 偏北風 ５至６陣風８級 浪高２至３公尺 中浪至 大浪 晴時多雲