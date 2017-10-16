１０６年１０月１６日１７時０分發布 １０月１６日１４時天氣概況：



一、天氣特報： 請參照本局發布之最新解除豪(大)雨特報、陸上強風特報。



二、輕度颱風編號第１７２１號（國際命名ＬＡＮ，中文 譯名：蘭恩），中心氣壓９９５百帕，１６日１４時的中心位 置在北緯１０．７度，東經１３５．３度，即在雅浦島西北西 方３３０公里之海面上（鵝鑾鼻東南方２０１０公里之海面上 ），以每小時１５轉６公里速度，向西北西進行，中心附近最 大風速每秒２０公尺（即每小時７２公里），相當於８級風， 瞬間最大陣風每秒２８公尺（即每小時１０１公里），相當於 １０級風，７級風暴風半徑１２０公里，預測１７日１４時的 中心位置在北緯１１．４度，東經１３３．１度，即在雅浦島 西北西方６００公里之海面上（鵝鑾鼻東南方１７８０公里之 海面上）。



三、編號第１７２０號（國際命名ＫＨＡＮＵＮ，中文譯 名：卡努），已於今(１６)日１４時減弱為熱帶性低氣壓，中 心氣壓１０００百帕，１６日１４時的中心位置在北緯２０． ５度，東經１０９度，即在海口西北西方１５０公里之海面上 （鵝鑾鼻西方１１７０公里之海面上），向西南西緩慢移動。



四、高氣壓１０３２百帕，在北緯４１度，東經１１６度 ，即在蒙古，向東南東緩慢移動。



五、明（１７）日東北風增強，臺灣北部及東半部地區有 短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後有局部短暫雷陣 雨，澎湖、金門、馬祖亦為多雲到晴的天氣；臺南以北、恆春 半島、東南部（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖沿海空曠 地區易有８至９級強陣風，鄰近海域風浪較大，沿海活動請注 意安全。



六、海上強風特報： １、東北風增強影響，臺灣北部海面及臺灣海峽北部平均風力 ６至７級，雷雨區最大陣風９至１０級；臺灣海峽南部平均風 力可達６級，雷雨區最大陣風９級，船隻請特別注意。明（１ ７日）晨起臺灣東北部海面平均風力將增強至６級，雷雨區最 大陣風９級；上午起至晚間臺灣北部海面及臺灣海峽北部平均 風力將增強至７到８級，最大陣風１０級；臺灣東南部海面及 臺灣海峽南部平均風力將增強至６到７級，雷雨區最大陣風１ ０級，船隻請特別注意。 ２、颱風及其外圍環流影響，廣東海面及南沙島海面平均風力 ６至７級，雷雨區最大陣風１０級；巴士海峽、東沙島海面及 中西沙島海面平均風力可達６級，雷雨區最大陣風９級，船隻 請特別注意。低壓帶影響，明（１７日）上午起南沙島海面平 均風力將增強至７到８級，最大陣風１０級；東北風增強影響 ，下午起巴士海峽、東沙島海面及中西沙島海面平均風力將增 強至６到７級，雷雨區最大陣風１０級，船隻請特別注意。 ３、高壓梯度影響，花鳥山海面、浙江海面及東海平均風力７ 至８級，最大陣風１０級；黃海南部平均風力可達６級，雷雨 區最大陣風９級，船隻請特別注意。明（１７）日黃海南部、 花鳥山海面、浙江海面及東海平均風力將稍減弱。