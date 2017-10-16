（中央社記者鄭景雯台北16日電）文化部制定每年10月17日為「台灣文化日」，全台各地舉辦一系列活動響應，並號召文化部及所屬機構、故宮等147個館所，明天免費開放參觀一天。



1921年10月17日，蔣渭水等有志之士成立了台灣文化協會，掀起台灣文化啟蒙運動，文化部感念台灣文化協會以文化啟蒙運動，帶領當時的台灣邁向世界，為沿續台灣文化協會的精神，文化部制定每年10月17日為「台灣文化日」。



文化部明天上午將在台大醫學人文博物館召開台灣文化日系列活動記者會，同時紀念台灣文化協會成立96 週年，號召文化部及所屬機構、故宮等147個館所，明天免費開放參觀一天。



明晚7時也將在台灣美術館大門廣場舉辦台灣向前行音樂會，由台灣青年指揮家葉政德指揮國立台灣交響樂團附設青年交響樂團與靜宸合唱團，共同演出多首台灣前輩作曲家為台灣所創作的動人樂曲。



故宮北部院區、南部院區明天也開放免費參觀，目前故宮北部院區展出的「國寶的形成－書畫菁華特展」，讓觀眾遍覽千年國寶書畫名品；故宮南部院區首推「王得祿與同安船特展」，展出院藏王得祿相關文物，並結合同安船數位多媒體展件。



台灣文學館今年以「文學少年少女的大舞台」為主題，推出14週年館慶暨台灣文化日系列活動，明天將舉辦「文學文物捐贈感謝儀式」，邀請文學文物捐贈者蒞臨並致贈感謝狀。



明天也將在靜修女中會議室舉行「台灣文化協會96 週年紀念論壇」，邀請台大外文系教授廖咸浩主講台灣新文化運動紀念館的誕生，明台中學副董事長林承(峰)帶領民眾從霧峰林家歷史看台灣文化協會。1061016