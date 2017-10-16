李勃曼鼓勵唐獎 推動法治教育國際化中央社 (2017-10-16 17:23)
（中央社記者許秩維台北16日電）唐獎教育基金會今天表示，唐獎國際指導委員李勃曼是享譽國際的法治學者，他寄望唐獎法治獎能發揮更大影響力，促進國際法治學術界的互動與連結。
唐獎教育基金會今天發布新聞稿表示，唐獎教育基金會執行長陳振川日前拜會唐獎國際指導委員、哥倫比亞大學法學院前院長李勃曼(Lance Liebman)，就世界民主法治發展趨勢及相關議題交換意見，李勃曼對唐獎法治領域得主非常肯定。
特別是當法治獎獲獎人逐步來自世界各國時，就會擴大影響力，李勃曼也認為未來可經由辦好每屆唐獎，增強一般人對唐獎的瞭解並提升法治知識。
身為美國法學會榮譽理事長的他也提到，歐洲正加強法治推動，並在3年前於維也納成立歐洲法學會，基於民主、自由發展精神的歐盟，也面臨英國脫歐、波蘭及匈牙利轉為獨裁壓制法治等情勢，他建議唐獎基金會可加強和學術界及各學會互動合作，也可和具有歷史的哈佛大學、哥倫比亞大學法學院交流。
李勃曼也憂心地談到，美國法學教育及執業近年有很大變化，包括名校學費高，雖然畢業待遇高，但200所法學院畢業生仍面臨就業問題，甚至面臨學院關門的情況，據統計已有25所恐將倒閉，並持續增加中。
至於要如何振興法治相關教育與影響力，李勃曼建議，哥大法學院有50多國學生，每年有300至400位畢業生，學生依序來自中國、日本、巴西等國，是很國際化的學院，可以安排唐獎法治獎得主蒞臨演講互動，讓學子親炙大師風采與經驗傳承，激勵更多青年後進為法治民主努力。1061016
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