台鐵啟動十年購車計畫 新車最快109年交車中廣新聞網 (2017-10-16 17:31)
因台鐵列車使用多年，部分車廂逐漸老舊，交通部提出「台鐵整體購置及汰換車輛計畫」，預計採購城際電聯車600輛、通勤空調電聯車520輛、支線混合動力客車60輛及機車127輛，總經費997.3億元，最快109年陸續交車。
交通部表示，依照相關規定，台鐵各式車輛低低法定年限，柴電機車30年、電力機車及客車20年，經過統計到民國113年會有990輛車輛屆臨，台鐵車隊需要汰舊換新。台鐵局長鹿潔身指出，未來會要召集相關單位研議，目前都同意採用最有利標決標方式，最快109年起陸續交車。
(圖: 馮建棨攝)
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