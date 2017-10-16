（中央社維也納16日綜合外電報導）奧地利國會選舉落幕，年僅31歲的人民黨黨魁庫爾茨脫穎而出，他可能與得票27.4%的第2大黨自由黨共組聯合政府，然而，自由黨黨花矢車菊卻因背負醜陋歷史，在國內引發爭議。



英國廣播公司（BBC）報導，極右派的自由黨將矢車菊（cornflower）選作黨花，儘管這種美麗的藍色小花過去曾與納粹密切相關。



奧地利2016年4月舉行第一輪總統選舉，自由黨候選人霍弗（Norbert Hofer）得票超過53%，自由黨5月在下西本布倫地區（Untersiebenbrunn）舉辦「矢車菊舞會」慶祝。



小鎮中的林蔭道上，處處可見自由黨的藍色競選標語和矢車菊舞會的海報，海報上印著一對穿著晚禮服翩翩起舞的雙人剪影。



詢及矢車菊是否因為曾與納粹有關引發爭議時，自由黨議員杜納（Dieter Dorner）搖搖頭說：「矢車菊只不過是自由黨的黨花，我們喜歡矢車菊」。



他說：「討論80年前發生過什麼事、沒發生過什麼事或也許發生過什麼事，不能幫助我們往前走。我們絕不是要故意惹人厭。」



不過，其他奧地利人或許並不這麼想。



維也納歷史學家韋丁格爾（Bernhard Weidinger）說：「矢車菊是非常複雜的象徵。它是德皇威廉一世（Kaiser Wilhelm）最喜愛的花，19世紀時被泛德民族主義者廣泛使用。」



他還說：「1934到1938年間，納粹在奧地利仍是遭禁的政黨，矢車菊成了黨員身上的秘密標記，這樣他們就能認出彼此。」



如今，按照奧地利國會議員的傳統，議會開議時要在領口別上一朵花。由於自由黨的代表色是藍色，所以他們選擇佩戴矢車菊。



韋丁格爾接著說：「佩戴矢車菊並不代表你就是新納粹，但就歷史而言，自由黨確實挑起某種程度上的矛盾心理，這樣說並不過分。」



自由黨前黨魁霍弗2016年曾因佩戴矢車菊遭遇猛烈抨擊，他對外宣稱自己與納粹毫無關聯，也不會讓納粹奪走某些東西，例如矢車菊。



詢及如何看待自由黨和矢車菊時，奧地利民眾麥可（Michael）說：「我討厭那些人，矢車菊也不怎麼樣。但他們對現在的態度比他們對過去的態度更令我擔心。他們不加掩飾的種族歧視，那些反穆斯林和移民的言論確實不對。」



他聳肩表示：「讓我不安的事情還有，他們利用人們的擔心和害怕，激起人們最惡劣的本性，與美國總統川普的作法如出一轍。奧地利比全球多數國家好，安全、整體而言生活水準也相當不錯。但若是聽自由黨的言論，恐怕會以為我們生活在困難到讓人絕望的國家。」



詢及自由黨是否蓄意煽動民眾恐懼贏得選票，杜納說：「我們不製造擔憂，我們表達擔憂，我們擔心未來。當你擁有的愈多，可能失去的也就愈多。」（譯者：中央社劉文瑜）1061016