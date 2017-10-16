培育遊戲人才 提升競爭力中廣新聞網 (2017-10-16 17:31)
國內、外手遊等產業發達，國內網銀公司配合勞動力發展署推動職前培訓課程，推出「遊戲美術就職先修班培訓課程，培育國內優秀人才，擴大產業競爭力。
網銀公司表示，「遊戲美術就職先修班培訓計畫」，參與的學員，除了接受培訓，也會針對職場倫理、就業趨勢、求職技巧提供專業的訓練，未來也將持續規劃更多的課程，包括遊戲行銷、產品開發、程式撰寫等多元課程，串起產業人才鏈。
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