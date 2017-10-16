演習



近年發生多起醫院急診醫療暴力事件，造成醫療人員身心受創，南投縣衛生局結合南投地檢署與縣警局，推動醫療暴力防制，今天由在埔里基督教醫院舉行南投縣首次實地模擬演習，加強第一線人員對暴力事件的警覺性及應變能力。



南投縣今年截至目前，醫院通報醫療暴力事件共20件，以言語暴力佔多數有17件，肢體傷害3件。通報地檢署偵辦3件，其中1件不起訴處分， 2件還在偵辦中。



南投縣衛生局呼籲民眾，就醫時如需詢問或協助的事項，務必理性溝通，切勿以非法行為施加於醫護、緊急救護相關人員身上。



