白沙講美紫菜鮮蚵季 行銷在地美食NOWnews今日新聞 (2017-10-16 17:20)
白沙鄉公所及白沙社區營造協會主辦的「澎湖白沙講美紫菜鮮蚵季」農村再生活化活動，日前於白沙講美德龍宮前廣場舉行，行銷講美特產紫菜、鮮蚵美食。縣長陳光復到場致意，並逐一到各攤位品嘗美食料理，希望透過行銷活動，推廣在地美食，成功營造講美農村社區再造。
為響應2018世界最美麗海灣在澎湖，澎湖縣白沙社區營造協會配合行政院農業委員會水土保持局臺南分局與澎湖縣農漁局共同辦理「澎湖白沙講美紫菜鮮蚵季」農村再生社區人力增能培訓暨培根實作課程產業活化活動。包含副議長陳雙全、白沙鄉長莊美李等到場參與。
▲白沙鄉公所及白沙社區營造協會主辦的「澎湖白沙講美紫菜鮮蚵季」農村再生活化活動，於白沙講美德龍宮前廣場舉行。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.10 15)
陳光復表示，白沙農特產品相當有名，例如嘉寶瓜、紫菜、鮮蚵，透過本次活動促銷，塑造在地特色，希望講美除了南寮社區之外，也是另一個農村再造據點。
白沙鄉長莊美李表示，講美紫菜和鮮蚵全省有名，希望所有朋友體驗後將白沙特產行銷到全台各地。
▲陳光復表示，白沙農特產品相當有名。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.10 15）
白沙社區營造協會理事長歐春玫表示，此活動利用講美社區頗為盛名的紫菜及鮮蚵做為活化活動主軸，除了認識瞭解紫菜、鮮蚵體驗及美食行銷外，也邀請參加伙伴一起至海灣進行愛護海洋競灘活動。
本次活動除了紫菜、鮮蚵產品展售會、美食品嘗及行銷活動，還有讓遊客體驗挖鮮蚵及洗紫菜，現場更有有獎徵答活動，民眾有吃又有得玩。
▲讓遊客體驗挖鮮蚵及洗紫菜，現場更有有獎徵答活動，民眾有吃又有得玩。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.10 15）
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