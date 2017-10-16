風災過後 太平山18日恢復開園NOWnews今日新聞 (2017-10-16 17:21)
受卡努颱風外圍雲系及東北季風共伴效應影響封園的太平山國家森林遊樂區，將於18日上午8時起恢復開園。
受卡努颱風外圍雲系及東北季風共伴效應影響，在強降雨襲擊與蘭陽溪水暴漲下，重創台7線牛鬥橋路段，造成交通中斷，太平山國家森林遊樂區自14日起預警性休園。經公路總局積極搶修，該路段已於15日下午17時恢復單向雙向通車。
羅東林區管理處表示，這段期間該處就太平山國家森林遊樂區環境及各項設施進行檢視、維護與修復事宜，確定安全無虞後，將於18日上午8時起恢復開園。
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