（中央社記者田裕斌台北2017年10月16日電）豪華車市場雙B(Mercedes-Benz、BMW)來勢洶洶，和泰車(2207)代理的凌志(Lexus)壓力大，和泰車總經理蘇純興表示，豐田(Toyota)原廠深知台灣市場，同意降價搶市占。



和泰車今天發表NX改款，除了原有的NX 200t及NX 300h外，引進入門車系NX 200，入門價只要新台幣152萬元，此外，針對NX 300、及NX 300h也將加配備不加價，豪華版標價分別是192萬元、209萬元，都較上一代車型降價3至4萬元不等。



蘇純興表示，今年Lexus全年預估銷量約1.4萬台，在加入NX 200後希望明年銷量可挑戰1.5萬台，並將Lexus在豪華車品牌市占率從目前的17%提高至20%。



蘇純興分析，Lexus在台灣引進的車型不多，主力放在RX及NX兩款運動休旅車上(SUV)，預估明年年銷量各可達5000台水準，但面對賓士、BMW超過10大車系的陣容，競爭壓力很大，豐田原廠也認同這樣的競爭態勢，願意讓利給和泰車降價搶市占。



和泰車主管也表示，NX車系自2014年發表以來，共賣出約9800台，去年則賣出近3000台，比起RX系列的超過5000台差了一截，不過內部預估，在加入NX 200系列之後，光是今年第4季就能賣出1200台，明年全年銷售目標5000台。



針對神戶製鋼鋁合金強度造假事件，蘇純興則認為，受影響的材料多半應用在非結構件上，影響車體安全性有限，且豐田原廠也表明，自9月之後生產的Lexus車款，已未採用神戶製鋼的材料。



蘇純興說，今年豐田在台灣市占率節節敗退，主要還是受到一次少了Innova、Wish兩款暢銷車，接替車款無法補足缺口，年底前將向日本原廠爭取RAV4及CH-R配額，市占率盼能回到30%。