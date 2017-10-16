（中央社記者劉得倉曼谷2017年10月16日專電）寮國台商蘇天文日前遭歹徒槍擊身亡，寮國台商總會長黃新棟今天表示，據寮國警方指出，警方研判凶手是外國人，並可能逃往鄰國。駐泰國代表處已洽泰國警方協助追查。



寮國台灣商會聯合總會總會長黃新棟表示，在寮國經商多年的蘇文天7日在自家即將開幕的商場附近，遭兩名騎機車的歹徒持槍近距離射擊多槍，送醫不治。蘇文天身中12槍，警方組成專案小組調查，在一處佛寺附近找到作案使用的機車，並查出兩名歹徒在5日購買機車。



寮國警方找到一些跡證，研判槍擊案為預謀作案，行兇歹徒並非寮國人，可能逃往鄰國，已通報泰國等國警方協助。至於凶殺案的動機，寮國警方認為應是商業糾紛所引起。



駐泰國辦事處獲得訊息後，已洽請泰國警方協助追查。黃新棟表示，事件發生後，駐越南代表處派員慰問家屬，寮國台商總會也非常關注事件，希望警方儘速破案。