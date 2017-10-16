▲基隆市議會16日舉行67周年會慶暨基隆民意館啟用儀式，同時也見證了台灣民發展的歷程。（圖／基隆市政府提供）

基隆市議會16日舉行67周年會慶暨基隆民意館啟用儀式，市長林右昌應邀出席祝賀議會生日快樂，並肯定民意館彰顯基隆民主政治發展歷程與軌跡。

今日議會67週年會慶是由議長宋瑋莉及副議長蔡旺璉主持，並頒獎表揚資深及績優員工，接著林市長和宋議長、蔡副議長等人為民意館揭幕，並入內參觀會館展陳，包括中央派駐基隆各機關首長出席觀禮，歷任議員也都回娘家參與。

林右昌致詞表示，首先恭賀議會67周年生日快樂，肯定民意館啟用代表67年來基隆民主政治發展歷史與軌跡，彰顯歷史價值與理念，令人敬佩。另展館陳設歷任議長與民代耕耘豐碩成果，呈現民主政治成熟演進軌跡，期許啟用後未來更多的市民參觀，了解民意運作與民主政治發展歷史。

