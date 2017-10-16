配合全運會 國軍裝備民眾免費體驗NOWnews今日新聞 (2017-10-16 17:03)
為讓民眾認識國軍裝備特性及性能，進而了解國軍戰力，國防部結合106年全國運動會活動，將於17日及20日在宜蘭運動公園舉辦「全民國防教育表演」體驗活動，現場將提供裝甲車讓民眾試乘，同時安排火砲射擊試拉體驗，此外，並有多項裝備展示。今（16）日上午，主辦單位已經在現場進行各項準備工作。
106年全國運動會將於21日在宜蘭運動公園舉行開幕典禮，當天下午14時至16時，將有國防部辦理的「全民國防」活動，不僅有神龍小組高空跳傘、特戰操演及國軍娃娃舞逗趣演出，還有戰力武器靜態展示等，讓大家可以近距離接觸黑鷹、阿帕契、眼鏡蛇及戰搜直升機等各項先進的武器。
除了開幕當天的活動之外，陸軍蘭陽指揮部將於17、20日兩天上午9至11時在宜蘭運動公園大草坪周邊及北側公園路辦理「全民國防教育表演」體驗活動。17日體驗活動的對象，將以社會人士、民間團體為主；20日則以學校學生、學生社團為主。採免費自由入場，現場有專人解說導覽。
體驗內容包括：甲車試乘，規劃CM-33八輪甲車3輛，每車每次搭乘6員，每小時40車次。火砲射擊試拉，規劃155公厘榴砲2門，火砲底火5000發，區分2組，由說明官介紹榴砲功能及操作方式，並完成安全規定說明後，在教官協助下，參訪人員實施火炮射擊試拉。
除此之外，陸軍、海軍、空軍及軍備局等單位計有AH-64E等3類22項靜態裝備展示，現場並安排專人解說，讓民眾認識裝備特性及性能，從中瞭解國軍戰力，進而支持國防。
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