閱讀向下紮根 宜蘭將「閱讀禮袋」移置醫療院所發放NOWnews今日新聞 (2017-10-16 17:03)
為提倡閱讀向下紮根理念，提升幼兒對閱讀的興趣與喜好，宜蘭縣文化局首次將「閱讀禮袋」移置到縣內4家主要接生新生兒的醫療院所發放。今（16）日上午，在羅東博愛醫院住院大樓西餐廳舉辦「106年宜蘭縣嬰幼兒閱讀推廣活動」啟動記者會，對外宣布這項訊息。
文化局表示，目前各縣市發放「閱讀禮袋」及申辦「寶寶借閱證」地點，大部分都在公共圖書館、戶政事務所或部分醫療院所等地，宜蘭縣為提倡閱讀向下紮根理念，提升幼兒對閱讀的興趣與喜好，撒下幸福閱讀的種子，首次將「閱讀禮袋」移置到縣內4家主要接生新生兒之醫療院所發放。
文化局指出，自今年10月20日起，只要新生兒家長之一方設籍宜蘭縣，即可在新生兒房透過專業醫護人員衛教時，領取「幸福閱讀禮袋」，內含一本寶寶的圖書本及相關文宣手冊等。另外，為推廣公共圖書館資源利用，於縣內各鄉、鎮、市戶政事務所辦理出生登記同時，填寫申請表即可領取「寶寶借閱證」，希望藉此結合各單位資源及專業人員引導家長陪伴寶寶，讓幼兒能夠從小開始就多方接觸閱讀，並培養閱讀風氣，增添親子共讀的習慣及親密感。
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