美國總統川普，將於下月訪問南韓期間，向北韓發出強硬的施壓資訊，承諾向南韓和日本，提供核保護傘。



據日本和南韓媒體報導，川普總統將要求北韓完全放棄核武和導彈專案，這被解釋為川普總統將在最前線重申，為解決北韓問題，會考慮包括軍事措施在內的所有方案。



對此，南韓青瓦台表示，川普總統在訪韓期間，可能發出有關目前北韓的重要資訊，美韓雙方正透過各種管道，繼續協調川普總統訪韓行程。



據南韓國會今天消息，美國駐韓使館上周試探性地，詢問總統川普訪韓期間可否在國會演講。南韓國會一名有關人士透露，國會需與朝野各黨商議可否安排日程，如果沒人反對，應該能促成。若川普在南韓國會演講計畫成行，他可望成為第7位在南韓國會演講的美國總統。



