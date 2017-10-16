（中央社記者郭芷瑄屏東縣16日電）今年8月4日屏東萬丹鄉的3死9傷車禍，屏東地檢署今天偵查終結，肇禍的楊姓女護理師被依過失致死罪起訴；但肇事逃逸部分，檢方認為楊女癲癇發作無法控制，公共危險罪不起訴。



屏東地檢署起訴書指出，8月4日晚間9時多，楊女駕車返家途中，在萬丹鄉先撞擊一輛停紅燈的自小客車未停，行駛200公尺後，撞擊楊姓士官長所駕自小客車，再波及另一輛銀色自小客車，造成楊姓士官長一家5口3死2傷，其他遭波及車輛的乘客及駕駛7傷。



屏東地檢署起訴書表示，楊女出庭應訊時表示自己患有癲癇，還沒撞到第一輛車就精神恍惚，醒來時發現身上全是血，並不知道發生車禍，楊女也提出醫生證明。



檢方起訴書指出，全案也送法醫研究所鑑定，鑑定結果認為「楊女因甫生2幼兒，造成精神壓力，增加癲癇發生頻率，符合臨床上精神壓力增加時，可增加癲癇發生的機率，並造成駕駛中癲癇發作失能續發車禍之結果」。



另外，檢方也從調閱的行車紀錄器及路口監視器，以及比對其他傷者說法，再輔以醫院證明，認為車禍當下應是楊女癲癇發作，因此在肇事逃逸部分不起訴。



檢方表示，楊女患有癲癇，一旦發作可能影響安全駕駛，法令規定不得參加汽車駕駛考照，也不能駕車上路。楊女沒有注意因而釀禍，因此依過失致死罪提起公訴。1061016