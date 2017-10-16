日本大選民調 安倍料獲壓倒性勝利中央社 (2017-10-16 17:02)
（中央社東京16日綜合外電報導）今天最新民調顯示，日本首相安倍晉三在即將舉行的大選，料取得壓倒性勝利，高人氣東京都知事小池百合子成立的「希望之黨」，聲勢則是後繼無力。
「每日新聞」民調顯示，安倍領導的保守派自民黨於22日大選料在眾議院465席中囊括多達303席。自民黨聯盟友黨公民黨則預期得到超過30席。安倍的執政聯盟可望輕鬆奪下2/3多數。
法新社報導，一旦拿下眾議院2/3席次，安倍將得以推動修改日本和平憲法。
這位63歲強硬派首相呼籲修改由美國制定的日本憲法，以利日本將自衛隊變成完整的軍隊。
東京都知事小池帶領的希望之黨支持率似乎開始下滑，民調顯示，希望之黨最多可拿54席。
擅長媒體操作的小池在新黨成立一開始支持率暴增，不過，批評人士表示，小池因不參選而聲勢受創，因為這代表把票投給希望之黨的選民不能確定由誰出任首相。
東京一橋大學政治學教授中北浩爾（Koji Nakakita）說：「選民期待高，但希望之黨除了小池高人氣外，別無其他。」（譯者：中央社劉淑琴）1061016
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