今年八月四號晚間發生在屏東縣萬丹鄉的三死九傷重大車禍，屏東地檢署偵查終結，檢察官認為，肇事的楊姓女護理師明知患有癲癇，卻還開車上路，因此依《過失致死》罪嫌將她提起公訴，至於《公共危險》罪嫌部分，則予不起訴處分。



（溫蘭魁報導）



今年八月四號晚間九點多，楊姓女護理師開車返家途中，追撞前方停等紅燈的自小客之後，沒有停車，往前開了200公尺後，再衝撞前方楊姓士官長的轎車，並波及另一輛車，造成40歲的楊姓士官長和12歲的女兒以及8歲的兒子傷重不治，事後，肇事的楊姓女護理師提出癲癇病史的就醫記錄，聲稱當時是因為癲癇發作才肇事，屏東地檢署偵查終結，屏東地檢署主任檢察官林俊傑表示，關於楊姓女護理師疑似肇事逃逸的部分，承辦檢察官根據法醫研究所的鑑定報告，認定案發當時，楊姓女護理師確實是癲癇發作，因此，公共危險罪嫌部分不起訴「她當時應該是癲癇發作的一個狀態，所以，在癲癇發作的時候她會失能，有抽搐、牙齒咬舌頭、傷及口唇、腳踩油門車輛直行的狀況，檢察官認定是認為說，當時應該不是基於一個逃逸的故意而把車開走，而是因為癲癇的關係，導致踩著油門，車輛直行.....」



但是，檢察官也認為，楊姓女護理師明知自己有癲癇，卻還開車上路，這部分依《過失致死》罪嫌將她提起公訴。（資料照片）



