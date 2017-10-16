查高雄警界電玩弊案 檢調搜索4分局NOWnews今日新聞 (2017-10-16 17:09)
去年高雄警界爆發包庇電玩弊案，高雄地檢署今（16）日再次兵分多路搜索高雄市苓雅、仁武、小港及左營分局，並帶回包括多名官警在內等14人，目前還在偵訊中。
綜合媒體報導，高雄地檢署去年偵辦官警涉嫌包庇電玩收賄案，鎖定一名湯姓大亨旗下的電玩集團，當時楊姓白手套潛逃出境，近日返台自首，檢警今日便發動搜索。
檢警今日上午兵分多路搜索高雄市警局苓雅、仁武等4個分局，並帶回相關資料及包含多名官警在內的14人問訊，其中層級最高是二線三星的警官，包含苓雅分局行政組林姓組長、左營分局林姓督察組長，另名支援苓雅分局交通組的魏姓員警也被帶走。
其他被帶回問訊的官警還包括仁武分局仁武所涂姓所長以及行政組一名曾負責八大業務的巡官；小港分局齊姓交通組長，則在家中被上門的檢調人員帶走，涉案範圍至少包括4個分局，另有一名已離職的劉姓員警，涉嫌在警方與業者之間牽線，也在搜索中被帶回問訊。
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