陳偉殷這一季雖然因傷沒有太多在場上表現的機會，但是卻也為他得到不少享受其他棒球樂趣的機會，他在9月底時於響尾蛇主場和現場的小男孩玩起傳接球的遊戲，這一幕被球迷給捕捉下來，成為當天賽場上一幅有趣的畫面。

「那天本來跟著球隊在外野做投手訓練，突然有一個小男孩叫我的名字，要我和他投球。」陳偉殷談起當時那一刻，仍有些啼笑皆非。他說隊友還虧他說不是不能訓練過度嗎？

「而且他還投變化球。」陳偉殷笑說投了一陣子後，那個小朋友突然投了一顆慢的，自己也嚇了一大跳，但同時也覺得很有趣，是很棒的經驗。

事實上在受傷的這一段期間，小朋友帶給陳偉殷不少快樂，尤其是自家的兩個寶貝兒子，時常會有溫馨舉動。在他轉中繼之後，也天真地問爸爸怎麼沒有上場，模樣相當可愛。