【中央網路報】

Braun 德國百靈全系列機種匠心剃造成就不凡德國百靈諧震音波電鬍刀9295cc特價$23,888 (原價$25,888)，買就送Oral-B P7000 白金級電動牙刷(市價$7,690)德國百靈靈動系列電鬍刀5145s特價$7,888 (原價$13,888)，買就送SUNBEAM 柔毛披蓋式電熱毯(市價$2,880)德國百靈新三鋒電鬍刀3030s特價$3,488 (原價$3,988)，買就送BODUM 哥本哈根保冰保溫壺1.1L(市價$3,480) 電鬍刀界領導品牌─Braun德國百靈承襲德國經典工藝與致力完美的職人「匠心」，百年來專注細節，力求卓越突破。今年更首度攜手台灣兩大職人：古董手作紳士單車店Sense 30主理人─葉士豪與國際知名室內設計師暨法國羅蘭夏朵協會RELAIS & CHATEAUX 首位亞洲代表─葉裕清，共同展現職人獨具的「匠心」精神。同樣是不斷顛覆自我、琢磨細節，葉士豪、葉裕青兩位職人與德國百靈追求完美的專注熱情，將每一個作品昇華成無可取代的藝術，一同呈現匠心剃造的不凡成就！現值體驗德國百靈「匠心」最佳時刻，百貨周年慶期間，多款熱門電鬍刀限時優惠，最高折扣下殺近五折！此外，德國百靈更加贈質感好禮，購買指定電鬍刀，還可將市價達$7,690的Oral-B P7000 白金級電動牙刷帶回家。即日起至12/31止，為回饋百靈好友，推出舊機換新的購機優惠，凡於全台德國百靈百貨直營專櫃出示任一刮鬍工具，購買新機即可享有限時優惠 。專屬優惠請參考活動網站: http://brauntw.hengstyle.com/德國百靈攜手台灣兩大職人， 定義職人匠心自1921年以來，德國百靈始終堅持「匠心」精神，不斷挑戰工藝極限，苛求每一微小細節，打造兼具工藝美學與創新科技的高品質理容產品。今年更首度攜手台灣兩大職人：古董手作紳士單車店Sense 30主理人─葉士豪與國際知名室內設計師─葉裕清，一同展現職人非凡的「匠心」精神。國內少見的訂製單車店─Sense 30自創立以來，創辦人葉士豪憑藉一輛輛外型復古、質感細膩的手作紳士單車，驚豔國內外無數單車騎士與品味人士。不同於一般量產單車，葉士豪堅持手作，透過不斷的檢視、修改，確保每一處細節都無可挑剔，打造復古紳士的優雅不凡。一直以來，德國百靈要求細節完美，仔細琢磨電鬍刀上的每一零件，其專注細節的「匠心」更是與葉士豪堅持細節的理念不謀而合，一同雕琢細節成就不凡品味。建築美學職人葉裕清的作品包括精品飯店、餐飲、市集設計，更橫跨台北、上海、曼谷等亞洲各大城市，透過對完美設計的無比熱情，打造無數經典之作，即使獲知名國際媒體認可，仍依然持續設計力求突破，對於建築美學的完美追求，讓葉裕清於2007獲邀成為法國羅蘭夏朵協會RELAIS & CHATEAUX 首位亞洲代表，成就建築設計的不凡巔峰。同樣是打造無數經典的德國百靈，至今仍不斷挑戰自我工藝與創新技術極限，追求打造極致完美的刮鬍體驗，在跨越自我巔峰的追求上，和葉裕清的匠心精神更是一拍即合。兩位職人研磨細節、力求突破追求完美的精神與德國百靈的「匠心」無比契合，憑藉著對於喜愛事物的熱情與堅持，對品質一心求精；對細節吹毛求疵，打造匠心力作，成就品味型男的夢幻逸品。Braun再創德製工藝巔峰，匠心剃造三大「不簡單」德國百靈秉持職人「匠心」，專注於每一微小細節，力求完美極致絕不妥協。透過不斷超越自我、琢磨每一項製程工藝與創新技術，德國百靈再創不凡巔峰，成就刮鬍體驗三大不簡單。雜亂鬍鬚「一刀剃淨」，俐落高效不簡單德國百靈的獨特刀網擁有多達899個網孔設計，能精準捕捉不同生長方向的雜亂鬍鬚，搭配往復式刀頭，有效提升刮鬍面積，大幅減少反覆來回的刮鬍次數，縮短刮鬍時間，打造「一刀剃淨」極致高效的刮鬍體驗。亞洲皮膚專家認可 ，絕不簡單的舒適體驗德國百靈在臉部肌膚與刀片間，採用了獨特的六角型超感幾何刀網設計，大幅降低刮鬍時肌膚所受到的刺激，經亞洲皮膚科專家推薦證實能有效舒緩刮鬍所產生的不適感，為男士帶來無可取代、絕佳舒適的刮鬍體驗。全自動殺菌99.9%，真刀極淨更不簡單德國百靈獨有的專利清潔充電系統，只需一分鐘即可完成清潔程序：清潔、除菌、潤滑、風乾和充電，有效清除電鬍刀上殘留的皮脂污垢、鬍渣以及刀片上99.9%的細菌，使電鬍刀始終維持在最佳效能。週年慶多項優惠齊發，指定機種下殺近五折，舊機換新現正全台開跑周年慶期間，為了讓廣大消費者品味德國百靈「匠心」的不凡設計，多款熱門電鬍刀推出限時超殺優惠，其中全球首賣的靈動系列電鬍刀5145s，期間特價$7,888(原價$13,888)，優惠折扣下殺近五折！此外，購買指定優惠機種，還加贈質感好禮，讓你刮鬍體面，盡享時尚好禮，如購買諧震音波電鬍刀9295cc，除享優惠折扣外，還可將市價達$7,690的Oral-B P7000白金級電動牙刷輕鬆帶回家。即日起至12/31止，德國百靈舊機換新優惠全台開跑，凡於德國百靈百貨直營專櫃出示任一刮鬍工具，購買德國百靈指定機種即可享有限時優惠折扣 。優惠請參考活動網站: http://brauntw.hengstyle.com/(蘇松濤報導)文檔附件：百貨專屬優惠