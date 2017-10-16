【中央網路報】

香港迪士尼樂園 新階段擴展計劃工程正式動工 香港迪士尼樂園度假區 (「香港迪士尼」) 今天正式啟動新階段擴展計劃工程。由2018起為期6年，香港迪士尼將持續發展，帶來前所未見的全新遊樂設施和娛樂體驗，將迪士尼角色及故事活現眼前，為賓客帶來更多歡樂。計劃中首項落成的設施是位於探險世界內以電影《海洋情緣》角色莫娜(Moana)爲主題的全新表演場地，將於明年開幕。「 我們非常高興能將迪士尼旗下最強品牌如Marvel及《冰雪奇緣》等引入香港迪士尼，為賓客締造全新獨有的娛樂體驗。」香港迪士尼樂園度假區行政總裁劉永基表示：「由於Marvel及《冰雪奇緣》在亞洲很受歡迎，本次擴建計劃將進一步提升香港迪士尼的競爭力，吸引更多不同年齡及性別的賓客到訪香港迪士尼及香港這個精彩城市。」劉永基、華特迪士尼幻想工程(亞洲) 總經理、區域執行主管貝皓德，以及米奇一同參與這個特別時刻，見證香港迪士尼新階段擴展計劃工程展開，同時象徵著自2005年開幕以來又一個新的里程碑，持續為香港迪士尼注入新元素。擴展計劃於稍早前獲分批撥款，近幾個月來，團隊作了大量籌劃、設計，以及簽訂合約等前期工作 。邁向精彩新里程從2018至2023年新階段擴展計劃進行期間，香港迪士尼幾乎每年都會推出全新項目，包括主題園區、遊樂設施或娛樂體驗。重點項目包括：• 以蟻人 (Ant-Man)、黃蜂女(The Wasp)* 及神盾局（S.H.I.E.L.D.）爲題的全新遊樂體驗將於明日世界誕生。Marvel超級英雄將號召賓客一起對抗九頭蛇集團（Hydra）邪惡勢力。香港迪士尼將打造全新Marvel主題區，逐漸發展成為亞洲區内一個匯聚Marvel體驗的必到之處。「鐵甲奇俠飛行之旅」開幕後，獲得空前成功，已經成為香港迪士尼最受賓客歡迎的遊樂設施，加上今年舉辦的「Marvel夏日超級英雄」夏季活動，香港迪士尼已化身為Marvel精彩體驗的亞洲區重要基地。• 全新《冰雪奇緣》主題區將驚喜呈現電影故事及角色，暢遊這個獨特主題區的賓客，可全心投入新增遊樂設施帶來的驚喜，也可以與艾莎女王及安娜公主見面。• 樂園的地標 — 城堡，將進行華麗變身，向所有迪士尼公主致敬，亦會上演嶄新的日間及夜間表演節目。• 華特迪士尼動畫工作室全新角色，來自電影《海洋情緣》的女英雄莫娜 (Moana)，將現身探險世界，在新穎及別具特色的舞台現場表演。賓客更可與莫娜近距離見面。奇妙體驗源源送上香港迪士尼不斷引入全新遊樂設施及娛樂節目，為賓客創造奇妙體驗。在最新的擴展計劃推出前，香港迪士尼近年已相繼引入多個以迪士尼旗下最強品牌為主題的精彩項目，包括於2015年為慶祝香港迪士尼10周年時推出的全新音樂劇「迪士尼魔法書房」，以及2016年開幕的「星球大戰™：入侵明日世界」。今年4月，香港迪士尼的第三間酒店，以探索爲主題的「迪士尼探索家度假酒店」正式開幕，為香港創造獨一無二的旅遊及度假體驗。擴展計劃推行期間，我們會持續為賓客送上一波接一波的奇妙體驗。即日起至2017年10月31日，香港迪士尼呈獻「Disney Halloween Time 2017」，為眾多賓客帶來獨有的「詭」魅娛樂，以嶄新的手法，重新演繹了多個經典的迪士尼故事，顛覆賓客對原有迪士尼故事的認知。日夜不間斷的派對將為不同年齡的賓客帶來獨有體驗。由2017年11月16日至2018年1月1 日，香港迪士尼將變成溫馨歡騰的冬日樂園，為賓客帶來一個童話般的白色聖誕，玩遍日夜的節慶體驗，投入一個最窩心傳統的迪士尼聖誕。如欲了解更多關於樂園的遊樂設施及遊覽資訊， 歡迎登入網站 www.hongkongdisneyland.com或致電 (852) 3550-3388。(蘇松濤報導)