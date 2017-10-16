國立故宮博物院在林正儀院長領導下，持續推進公共化、在地化、專業化、多元化與國際化五大施政方針。其中「在地化」意涵由臺灣主體性出發，追求故宮與臺灣民眾的新連結。為此故宮今年首度響應10月17日「臺灣文化日」，當日故宮南北兩院開放免費參觀，歡迎各界蒞臨共賞。



故宮表示，今年10月17日「臺灣文化日」旨在傳承臺灣文化協會精神，持續發揚臺灣文化，並紀念臺灣文化協會成立96週年。當天故宮、文化部所屬館所等單位共襄盛舉辦理相關響應活動，引領民眾認識臺灣文化精神。



活動當日故宮南北兩院開放免費參觀，北部院區當期展覽隆重鉅獻「國寶的形成－書畫菁華特展」，讓觀眾遍覽千年國寶書畫名品；南部院區則首推「王得祿與同安船特展」，展出院藏王得祿相關文物，並結合同安船數位多媒體展件，歡迎喜愛藝文各界人士蒞臨參觀期間限定展覽。



(蘇松濤報導)

【中央網路報】