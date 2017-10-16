【中央網路報】

SUNNY BUFFET斥資億元打造全新用餐空間，強勢登場台北國際旅展挑戰全場最優的用餐環境。（圖／王朝大酒店提供）購買5張王朝大酒店「豪華客房」住宿券贈行政樓層升等券1張，買10張再升等成套房，買越多送越多。（圖／王朝大酒店提供）玉蘭軒一鴨三吃券內含脆皮鴨鍋巴、餅皮包鴨肉大蔥以及酸白菜鴨骨湯。（圖／王朝大酒店提供）搶攻家庭聚餐市場，玉蘭軒針對適合4-6人小家庭分享的「經典桌菜」餐券。（圖／王朝大酒店提供）現場前25名消費者可免費獲得現煮咖啡及手工麵包，消費額滿3000元再送下午茶券。（圖／王朝大酒店提供） 十月初開業的全新自助餐廳SUNNY BUFFET將在台北國際旅展登場，搶購優惠的民眾別錯過此波好康！坐落於台北王朝大酒店一樓的SUNNY BUFFET，耗資億元打造挑高16層樓用餐空間，強調使用在地食材打造台灣特色美食，提供各類海鮮、現烤披薩、爐烤鮮食、現烤瑞士起司區、大蒸籠區、手工甜點及鐵板料理等9大餐區，平日午、晚餐原價最高1080元，旅展每人最低只要850元，選擇十張單人券方案可省下高達價差3380元；而位於王朝大酒店二樓的玉蘭軒下殺7.1折，推出保證全鴨的經典一鴨三吃券1799元，另有適合4-6人享用的精選桌菜只需2999元；2017剛裝修完成的豪華客房下殺2折，雙人住宿券2588元整，買5送行政樓層升等券，買10再送行政套房升等券，就是要讓消費者買到手軟！全新自助餐廳SUNNY BUFFET強勢登場 挑戰全場最優用餐環境耗資一億裝修的SUNNY BUFFET於台北國際旅展強勢登場，獨特挑高十六層玻璃採光罩空間，純白大理石裝潢以及全新餐點，選用台灣在地食材製成寶島特色美食，超過100道菜色搭配全新空間，擁有可容納300席寬敞空間，挑戰旅展全場最新、最優、最超值！祭出平日午、晚餐券以及平日下午茶2人券、4人券以及10張單人券，最高7折優惠，午晚餐原價1080元下殺850元，下午茶原價680元折扣後每人520元，如需假日使用每人僅需加價100元，想嚐鮮的消費者可把握折扣機會下手，為提供便利的購物選擇，SUNNY BUFFET 10月16日起也供線上旅展服務，最低折扣75折，詳細可至王朝大酒店官方網站查詢。家庭聚餐首選 玉蘭軒推一鴨三吃、六菜一湯玉蘭軒搶攻家庭聚餐市場，針對適合4-6人小家庭分享的優惠組合「一鴨三吃」及「經典桌菜」；一鴨三吃採用港式掛爐鴨，嚴選櫻桃鴨品種，鴨肉鮮美口感Q嫩、外皮呈現金黃色澤，保證全鴨的料理做法，分別製成「餅皮包鴨肉大蔥」、「脆皮鴨鍋巴」、「酸白菜鴨骨湯」，同時享用三種美味鴨肉料理只需1799元；經典桌菜則包括招牌菜色外婆紅燒肉、御品佛跳牆，以及主廚全新研發的富貴牛仔骨，加上烏參白菜滷、開胃四品盤、煙燻鮮鱈魚、櫻花蝦高麗菜、季節水果及甜點共6菜一湯，豐盛饗宴只需2999元，即可享受主廚精湛的手藝及優雅的用餐氛圍。2017全新完工豪華客房住宿券 下殺2折滿額升等券瘋狂送針對國內旅遊市場，台北王朝大酒店釋出2017全新裝修「豪華客房住宿券」，原價13200元的全新客房，旅展期間只要2588元，此波折扣高達2折，堪稱史上最優惠！豪華客房擁有10坪的寬敞空間，融入現代風格元素，嚴選國際品牌仙妮蕾德房間備品，館內設施一應俱全，附設健身中心、三溫暖、室外溫水游泳池，台北王朝大酒店鄰近松山機場、小巨蛋及捷運站，是商務人士及觀看演唱會旅客首選，購買5張豪華客房住宿券可獲「行政樓層升等券」，享受獨立交誼廳及免費餐飲及酒精飲料等專屬服務，買10張則再送「行政豪華套房升等券」，買越多送越多，少見好康錯過可惜。好康拿不完！現場早鳥消費贈外帶點心 額滿再送下午茶券王朝大酒店位於世貿三館展場攤位G638，為歡慶台北國際旅展25週年，特別規劃現場早鳥好康活動，前25名的現場消費不限金額，贈送現煮咖啡及SUNNY CAFE手作麵包，消費滿3000元並出示王朝LINE@好友證明，加碼再送SUNNY BUFFET平假日下午茶單人券(價值NT$780+10%)，隨機贈送精緻禮品，好康優惠拿不完，歡迎消費者前來搶購，洽詢專線02-2719-7199台北王朝大酒店。(蘇松濤報導)